La Intendencia desalojó una vivienda ocupada y realiza tareas de desratización

Este viernes 13, personal de Aseo Urbano ejecuta un operativo de control de roedores en una finca ubicada en la intersección de la avenida Batlle y Ordóñez y la calle Hernandarias, tras el desalojo de seis personas realizado este jueves.



El procedimiento inicial estuvo a cargo de la Intendencia de Maldonado en conjunto con la Jefatura de Policía, quienes intervinieron el inmueble que se encontraba ocupado de forma irregular.



Una vez concretado el desalojo, las cuadrillas de Aseo Urbano iniciaron las labores de higienización del lugar. En diálogo con FM GENTE, el director del área, Fernando Servetto, detalló que la acumulación de desechos obligó a retirar "seis camioncitos JMC de mugre".



Asimismo, el jerarca confirmó que durante la jornada de hoy los equipos técnicos trabajan específicamente en el exterminio de ratas para sanear la zona. Como parte del registro del operativo, Servetto compartió con esta emisora un video que evidencia las condiciones precarias e insalubres en las que se encontraba la propiedad, donde incluso se utilizaban bidones de agua a modo de baño improvisado.





Fotos y video: gentileza de Servetto / FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE