El intendente Abella firmó comodato por 20 años para canchas de Artigas Juniors

En el acto se realizó un reconocimiento a Marino Calabuig -socio fundador del club-, y el intendente Miguel Abella celebró la oportunidad de llevar a cabo la firma ante su presencia.



El jefe comunal, Miguel Abella destacó la figura del homenajeado por su dedicación y esfuerzo durante tantos años para mantener a flote al club.



Asimismo agregó que esos predios deberían quedar para las instituciones, pero por el momento solamente se puede extender por 20 años y se comprometió a trabajar en lo que queda de su periodo de gobierno para lograr cambios en ese sentido.



Por su parte el presidente de la institución Jorge Schiavo indicó que la instancia es un logro de la nueva comisión, que comenzó su gestión este año con ocho socios y un déficit importante.



Añadió que con este paso podrán trabajar enfocados desde otro lugar y competir en OFI con otra infraestructura.



Manifestó su alegría de poder concretar el comodato, al tiempo que valoró la atención y apoyo de la Intendencia para seguir trabajando tanto en el plano deportivo como en la labor social.



Artigas Juniors cuenta con un promedio de 100 niños que participan en el fútbol infantil, más de 70 adolescentes en divisiones formativas, rama femenina, categoría Masters, además de los planteles de Primera División y Sub 20.



La institución también promueve campañas del abrigo y otras actividades sociales para el barrio.



En la ceremonia de este miércoles 14 de octubre, también estuvo presente el secretario de Artigas Juniors Daniel Pereira Postiglioni, acompañado por el resto de la comisión directiva.

Volver atrás