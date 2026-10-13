Investigación en Maldonado detectó síntomas de ansiedad y depresión en deportistas tras sufrir lesiones

En la cuarta edición de “Maldonado Investiga”, una jornada que busca acercar a la comunidad los trabajos de investigación realizados por estudiantes y egresados recientes de instituciones terciarias y universitarias del departamento, se presentaron cuatro investigaciones vinculadas a distintas áreas: salud mental, salud cardiovascular, lesiones deportivas y generación de emprendimientos tecnológicos.



Una de las áreas analizó el impacto de las lesiones deportivas en la salud mental de los atletas. El trabajo fue realizado por Naomi Álvarez y Agustín Tarigo, estudiantes de Medicina.



“Los deportistas sufren síntomas de depresión y ansiedad cuando se lesionan”, explicó Álvarez. Según los resultados, estos síntomas fueron mayores entre deportistas de elite y en personas que atravesaron lesiones graves o dolorosas.



La investigación también detectó una situación que llamó la atención de sus autores: algunos deportistas habían solicitado atención para su salud mental, pero no habían podido acceder a ella.



Entre los factores que aparecieron asociados a una mejor recuperación se encontraron la aceptación de la lesión, el apoyo familiar y social y la cohesión del equipo.



Además de esta investigación, durante la jornada se presentaron trabajos sobre los “8 esenciales en salud cardiovascular en adultos residentes en Maldonado”, los efectos del proceso psicodiagnóstico en la sintomatología psicopatológica y el proyecto tecnológico “PiriaTecno”.



La actividad también contó con la participación de Laura Barreto, representante de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), quien presentó los instrumentos disponibles para financiar investigaciones, becas de maestría y doctorado, proyectos de innovación y emprendimientos.



Barreto explicó que existen convocatorias para investigación básica y aplicada en distintas áreas y destacó la importancia de acercar estos instrumentos a estudiantes e instituciones del interior del país.

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