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18:16

Ituzaingó empató en Paysandú pero perdió por penales y es vicecampeón de la Copa OFI femenina

El equipo de Maldonado igualó 1-1 ante Litoral en el partido de vuelta y, tras el 1-1 de la ida en el Domingo Burgueño Miguel, la serie terminó 2-2. En los penales, el equipo de Paysandú se quedó con el título.

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Ituzaingó terminó como vicecampeón de la Copa del Interior de Clubes Femenina tras empatar 1-1 ante Litoral de Paysandú este domingo y perder posteriormente en la definición por penales.

El equipo de Maldonado había igualado 1-1 en el partido de ida, disputado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. En aquella oportunidad, Litoral se había puesto en ventaja con un gol de Sofía Ruiz Díaz, mientras que Paula Navarro marcó de penal para establecer el empate definitivo.

Este domingo, en Paysandú, se disputó la revancha y nuevamente terminaron 1-1. Con el mismo resultado en ambos encuentros, la serie quedó igualada 2-2 en el global y el campeón se definió desde el punto penal.

En la definición, Litoral fue el equipo que logró imponerse y se quedó con la Copa del Interior de Clubes Femenina.
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