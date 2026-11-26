La polémica desatada en torno a Lorena Roqueta, ganadora de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) en el orden de los trabajadores, generó una firme reacción de la agrupación Hay Otro Camino, que defendió su trayectoria personal y profesional y aseguró que asumirá el cargo para el cual fue electa. También la propia involucrada se manifestó en el mismo sentido. Dijo que ya cumplió la pena y eso quedó en el pasado, por lo tanto asumirá el cargo.



En medio de los cuestionamientos por una causa judicial que se remonta a 2012, el director del BPS en representación de los empresarios, José “Pepe” Pereyra, afirmó que Roqueta asumirá sus funciones en el organismo previsional.



La controversia surgió pocos días después de las elecciones del domingo 22 de noviembre, en las que la Lista 15 logró desplazar a la representación respaldada por el PIT-CNT, poniendo fin, según la agrupación ganadora, a 34 años de predominio de ese sector en la banca de los trabajadores.



De acuerdo con el comunicado, más de 450.000 trabajadores respaldaron la candidatura de Roqueta.



DURO COMUNICADO TRAS LA VICTORIA ELECTORAL



Con un tono marcadamente crítico, Hay Otro Camino cuestionó la aparición de informaciones vinculadas al pasado judicial de Roqueta y atribuyó los cuestionamientos a sectores que, a su entender, no han logrado aceptar el resultado de las urnas.



“No debe ser fácil despertarse un lunes y descubrir que, después de 34 años, la banca de los trabajadores en el BPS ya no les pertenece. Que no era hereditaria. Que no venía con el cargo”, expresó la agrupación.



El comunicado sostuvo que durante la campaña electoral no existió una discusión profunda sobre los problemas que enfrentan diariamente los usuarios del organismo.



Entre ellos mencionó las demoras en los expedientes, las dificultades de atención, las largas filas y los inconvenientes que padecen los trabajadores del interior del país cuando deben trasladarse para realizar trámites.



“Pero bastaron pocos días de derrota para que apareciera la energía que faltaba. No para hablar de los problemas de los trabajadores. Para meterse en la vida de una trabajadora”, agregó.



LA EXPLICACIÓN SOBRE LA CAUSA JUDICIAL DE 2012



Lejos de eludir la polémica, la agrupación decidió brindar públicamente su versión sobre los antecedentes del episodio que involucró a Roqueta hace 14 años.



Según el comunicado, Lorena quedó huérfana siendo muy joven y asumió responsabilidades familiares que terminaron involucrándola en una causa judicial en 2012, de la cual se informa en otro artículo en esta misma página.



La organización aseguró que aquella situación fue superada y que actualmente Roqueta no registra antecedentes penales.



Posteriormente, continuó sus estudios universitarios hasta obtener los títulos de abogada y escribana, profesiones para cuyo ejercicio fue habilitada por la Suprema Corte de Justicia, según destacó la agrupación.



El comunicado también señaló que Roqueta cuenta con más de 20 años de trayectoria laboral en la Intendencia de Colonia.



“Esa no es una historia para esconder. Es la historia de miles de familias uruguayas que pasaron por lo peor y salieron adelante a fuerza de laburo”, expresó Hay Otro Camino.



LA HABILITACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



Uno de los principales argumentos utilizados por la agrupación para defender a la futura directora del BPS estuvo relacionado con su habilitación profesional.



El comunicado recordó que, para obtener la investidura como escribana, la Suprema Corte de Justicia exige documentación vinculada a la conducta y los antecedentes penales de los aspirantes.



Según Hay Otro Camino, Roqueta cumplió con esos requisitos y obtuvo la correspondiente habilitación para ejercer ambas profesiones.



“La máxima autoridad del Poder Judicial del Uruguay habilitó a Lorena para ejercer como abogada y como escribana. Para dar fe pública. Para que el Estado y la gente confíen en su firma”, sostuvo.



La agrupación utilizó ese argumento para rechazar los cuestionamientos sobre la idoneidad de Roqueta para desempeñar funciones en el directorio del organismo previsional.



PEREYRA RATIFICÓ QUE ROQUETA ASUMIRÁ



En medio de la controversia, José Pereyra afirmó en FM GENTE que Lorena Roqueta asumirá la representación de los trabajadores en el directorio del BPS.



La posición del director empresarial coincide con lo expresado por Hay Otro Camino, que descartó cualquier posibilidad de dar marcha atrás tras el resultado electoral.



“No nos vamos a asustar. No vamos a dar un paso atrás. Y no vamos a dejar que nadie le explique a más de 450 mil trabajadores que se equivocaron”, manifestó la agrupación.



Pereyra ya había cuestionado, días antes de las elecciones, la escasa difusión de los comicios y el predominio de las estructuras tradicionales de representación.



En declaraciones realizadas en FM GENTE, durante el programa La Página Central, había advertido: “Si nadie va a votar y si la gente no sabe que hay elecciones, gana la estructura”.



UN CAMBIO NO ESPERADO



La llegada de Roqueta al directorio del BPS representa un cambio significativo en la integración del organismo, al desplazar a la representación respaldada por el PIT-CNT en el orden de los trabajadores activos.



La agrupación Hay Otro Camino considera que el resultado electoral constituye un mandato para modificar las prioridades de esa representación, con especial énfasis en la atención al público, la gestión de los recursos y la resolución de los problemas que enfrentan los usuarios del sistema previsional.



El comunicado cuestionó, además, lo que considera una apropiación de los espacios de poder por parte de determinadas organizaciones y sostuvo que los cargos de representación social pertenecen a quienes los eligen y no a las estructuras que los han ocupado históricamente.





El documento concluyó con una ratificación de la voluntad de Roqueta de ocupar el cargo y cumplir con los compromisos asumidos durante la campaña electoral.



“Lorena va a asumir. Y va a hacer exactamente lo que prometió: discutir el BPS de frente, atender a la gente y responderle a los trabajadores. No a los mismos de siempre”, señaló. De esta manera, tanto José Pereyra como la agrupación Hay Otro Camino ratificaron que Roqueta asumirá sus funciones, pese a la controversia generada en las últimas horas.



La disputa electoral terminó, pero el cambio en la representación de los trabajadores abrió un nuevo escenario político dentro del Banco de Previsión Social. Para la agrupación ganadora, el resultado significó mucho más que la conquista de un lugar en el directorio.



“No era una elección más. Era el final de una época”, concluyó el comunicado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE