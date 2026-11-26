El padre de un niño de cuatro años denunció a FM GENTE que su hijo fue atacado por un perro en una playa de Balneario Buenos Aires, a la altura de la calle 20.



Según relató Federico, el padre del menor, ambos se encontraban jugando este miércoles 25 a la orilla del mar cuando fueron sorprendidos por el animal. "De repente, desde un costado pasa un perro grande, negro, lo pecha y el siguiente acto que hace es morderlo en la cabeza", detalló.



A raíz del ataque, el niño sufrió una herida cortante superficial de aproximadamente dos centímetros en el cuero cabelludo, además de hematomas y la marca de un colmillo en el pómulo, a apenas un centímetro por debajo de uno de sus ojos. "Gracias a Dios fue superficial y no profunda, y no perdió la vista", expresó el padre. Asimismo añadió que su hijo “chorreaba sangre de la cabeza”.



Federico envió a esta emisora fotografías de los perros involucrados que durante el episodio circulaban sueltos por la playa y no con correa como se observa en el registro. Según su testimonio, la responsable se encontraba a unos 50 metros de distancia al momento del hecho y, al advertir los gritos de desesperación “se fue acercando suavemente para agarrar a sus perros”.



"La única información que nos brindó fue: 'Yo los suelto siempre y nunca pasa nada'", lamentó Fernando, quien añadió que le solicitó sus datos personales y la mujer se negó.



“Ella lo que hizo fue llamar a alguien, no sé si alguien de su familia, y suavemente se fue yendo hasta que en un momento a nosotros nos pasaron a buscar para llevar a mi hijo a la policlínica del balneario y la mujer se perdió, no se hizo cargo, hizo omisión de asistencia, a nuestro entender nos dejó a libre albedrío”, manifestó.



Federico señaló que su hijo se encuentra en buen estado de salud y recuperándose de las heridas. “Está mejor. Anoche pudo descansar, aunque le costó un poco dormirse y se despertó a ratos porque tenía miedo”, detalló.



También informó que radicó la denuncia en la comisaría de La Barra “y pedimos datos en el grupo de Facebook de Balneario Buenos Aires para que alguien nos ayude a ubicarla y que se haga responsable por sus actos”.





Foto cedida a FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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