Lorena Roqueta, elegida directora de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social (BPS) dio su versión sobre la condena que recibió en el 2012 por transporte de estupefacientes, hecho que se conoció públicamente este miércoles tras una divulgación de El Observador.



Roqueta - abogada, escribana y funcionaria de la Intendencia de Colonia - fue entrevistada este jueves en el programa de streaming En Clave País. Allí manifestó que no considera que la causa sea información de interés público que la ciudadanía debía conocer durante su candidatura.



En contraposición expresó que forma parte de su vida privada, “de mi crecimiento, de mi padecimiento y de mis errores”. Asimismo añadió que “en Colonia “todo el mundo” sabía de esta situación.



En el 2012, el Juzgado Letrado de Colonia de 1° Turno procesó con prisión al hermano de Roqueta y a su expareja por un delito continuado de suministro de estupefacientes, mientras que a ella – que en ese entonces tenía 28 años y vivía en Montevideo- le imputó un delito continuado de transporte de estupefacientes.



La directora electa dijo en el streaming mencionado que desconocía que su hermano y su pareja en ese momento realizaban esos ilícitos. "Mi pareja no consumía, transportaba, y mi hermano en Colonia la comercializaba".



Sostuvo que fue condenada “porque mi pareja muchas veces viajó conmigo (de Montevideo) a Colonia y él en su equipaje llevaba droga”. “Me adjudicaron el delito”, añadió.



Ante la consulta de si consideraba que fue injustamente condenada, Roqueta respondió: “No, yo asumí una responsabilidad para salvar a mi hermano”. Explicó que en aquel momento pensaba que asumir una cuota de la responsabilidad haría que disminuyera la pena sobre su hermano, pese a que ya estudiaba abogacía y además contaba con un abogado en el juicio.



“Cuando vos tenés un familiar que está por ir preso, venís de una familia muy complicada, yo le hice una promesa a mi madre, sus últimas palabras fueron `no le sueltes la mano a tu hermano` vos lo tomás a flor de piel”, argumentó.



Respecto a su familia, Roqueta contó a Montevideo Portal que viene de un hogar muy humilde de Tarariras, donde la infancia no fue nada fácil. Su madre estuvo en diálisis durante muchos años, desde que Roqueta tenía siete, momento en que su hermano tenía 14. Cuando ella cumplió 18, falleció su padre y quedaron solos.



Según relató, tanto ella como sus hermanos sufrieron mucha violencia por parte de su padre. Eran tres hermanos, pero el del medio murió a los cinco años. Su padre no pudo superar esa pérdida, cayó en un alcoholismo extremo y empezó a culpar al hermano quien sufrió una "niñez de violencia extrema" porque "padeció violencia física continua".



Roqueta destacó a su madre como una luchadora que vendía comida en la calle para salir adelante. Por último, contó que su hermano hoy está en situación de calle y que ella se ve condicionada “porque no lo puedo ayudar”.





Foto: captura de streaming En Clave País

Firma editorial: Redacción FM GENTE