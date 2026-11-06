León XIV destacó los 40 años de democracia en Uruguay y llamó a proteger la vida y a las futuras generaciones

El papa León XIV pronunció este viernes 6 de noviembre su primer discurso oficial en Uruguay, durante la ceremonia de bienvenida realizada en Plaza Independencia, en Montevideo.



El pontífice destacó los 40 años de democracia ininterrumpida del país, recordó el legado de José Gervasio Artigas y expresó su preocupación por la situación demográfica y la protección de la vida desde la concepción.



El líder de la Iglesia católica también hizo referencia a Artigas y al éxodo oriental, citando una de las frases del prócer: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana", para reflexionar sobre el vínculo entre el poder político y la voluntad de los ciudadanos.



Otro de los temas centrales de su discurso fue la evolución demográfica de Uruguay.



El pontífice sostuvo que la protección de la vida debe comenzar antes del nacimiento y afirmó que "quien todavía no ha nacido pertenece a la nación humana y al futuro de su pueblo".



En esa línea, señaló que la llegada de un hijo requiere el compromiso del padre y de la madre, el acompañamiento familiar y condiciones sociales que permitan garantizar su cuidado y crianza.



Además, destacó que la familia constituye el primer espacio de protección y formación de las personas.



León XIV también se refirió a la responsabilidad de las generaciones actuales con quienes vendrán después, especialmente en las decisiones relacionadas con el uso de los recursos naturales y las fuentes de energía.



Para ello, recordó las enseñanzas de su antecesor, el papa Francisco, sobre la importancia del bien común y el cuidado del futuro.



El residente Yamandú Orsi dio la bienvenida al pontífice y destacó la convivencia democrática de Uruguay y la paz en la región.



"Bienvenido, querido amigo, al Uruguay", expresó el mandatario durante la ceremonia.



La recepción contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes diplomáticos y los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.



León XIV llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:20hs y posteriormente recorrió Montevideo hasta Plaza Independencia, dando comienzo a una visita de tres días que también incluye actividades en Paysandú y Florida.



Se trata de la primera visita de un pontífice a Uruguay desde 1988, cuando Juan Pablo II estuvo en el país.











FOTO:

Plaza Independencia, en Montevideo, Uruguay

AP/Andrew Medichini - AP

Firma editorial: Redacción FM GENTE