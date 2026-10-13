León XIV fue operado de cáncer: el Vaticano confirmó que le extirparon un tumor maligno

El Vaticano informó que "para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios".



El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones.



Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta".



"En los próximos días se realizarán los exámenes postoperatorios y el análisis del material extirpado. A partir de los análisis preoperatorios, los médicos ya sabían cómo y dónde actuar, y el término «radicalidad» indica que no se ha querido dejar nada de lo que se había detectado y que se ha hecho todo lo posible para extirpar totalmente el tumor", explicó el Vaticano.



En cuanto a la estancia hospitalaria, por el momento el plazo es el anunciado previamente, es decir, «aproximadamente una semana».



Este miércoles, desde la Sala de Prensa de la Santa Sede, se darán a conocer novedades sobre cómo ha pasado la noche León y sobre los posibles primeros resultados de los exámenes postoperatorios.



Mientras tanto, el Papa está acompañado por quienes ya le atienden a diario en el apartamento pontificio. Al despertarse, se mostró de inmediato lúcido y orientado y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, «cuando regresó a la habitación, pidió la cena».



El procedimiento se realizó después de que la lesión fuera detectada en una etapa temprana durante controles médicos recientes. "La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado de prensa emitido por el Vaticano. Pero



PODRÍA MODIFICARSE LA FECHA DE VISITA A URUGUAY DEL PAPA



Por el momento, no se anunciaron cambios en la agenda prevista para su viaje, que incluye actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.



Entre los principales actos programados figuran encuentros con autoridades nacionales, una misa en Paysandú, una vigilia de oración en el Estadio Centenario y la celebración central en Florida, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres.



Los médicos indicaron que las próximas 48 horas serán claves para determinar como evoluciona en su operación y luego podría modificarse la agenda prevista para América del Sur, pero hasta este momento no hay nada confirmado al respecto.

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