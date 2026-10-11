León XIV será operado por un nódulo pulmonar y por ahora se mantiene su visita a Uruguay en noviembre

El papa León XIV, de 71 años, anunció este domingo que deberá someterse a una intervención quirúrgica luego de que los médicos detectaran un nódulo localizado en el pulmón durante controles recientes.



El pontífice explicó, tras el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, que la lesión fue encontrada en una fase muy temprana y que se encuentra bien localizada, por lo que los médicos recomendaron su extirpación.



“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, afirmó.



La operación ya fue programada para los próximos días. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, la recuperación demandaría aproximadamente una semana.



LA GIRA POR URUGUAY SIGUE EN AGENDA



La noticia generó especial atención en Uruguay, donde León XIV tiene prevista una visita oficial durante los primeros días de noviembre.



De acuerdo con la información difundida hasta ahora, no existen modificaciones en la agenda prevista para el país.



Fuentes de la Iglesia Católica uruguaya señalaron que, por el momento, la visita continúa sin cambios. El cardenal Daniel Sturla manifestó además que entiende que la intervención no será de alta complejidad.



El Papa tiene previsto salir de Roma el viernes 6 de noviembre y arribar al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30.



Su primera actividad pública será la ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia, seguida por encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.



Posteriormente mantendrá una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi y finalizará la jornada en la Catedral Metropolitana.



MISAS EN PAYSANDÚ Y FLORIDA Y VIGILIA EN EL CENTENARIO



El sábado 7 está previsto que León XIV viaje a Paysandú, donde celebrará una misa a las 10:00 en el Parque París Londres.



Después regresará a Montevideo para desarrollar actividades en Casavalle, participar de un encuentro con el mundo educativo en la Universidad Católica y encabezar por la noche una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.



El domingo tendrá lugar uno de los momentos centrales de su paso por Uruguay: la misa de las 10:30 en la Plaza Asamblea de Florida, frente a la Catedral Basílica, en el marco de la Peregrinación Nacional a la Virgen de los Treinta y Tres.



La despedida está prevista para esa misma tarde en Carrasco, desde donde el pontífice partirá rumbo a Buenos Aires para continuar su gira.



Así, la atención estará puesta ahora en la intervención y evolución médica de León XIV, aunque por el momento su agenda internacional, incluida la visita a Uruguay, permanece sin cambios anunciados.











(Fuentes medios internacionales)

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