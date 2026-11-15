Libertad ganó y sigue liderando el Clausura; así quedaron las tablas de la Liga Mayor

Se disputó este domingo la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor de Maldonado.



Libertad derrotó 2-0 a Ituzaingó y continúa como único líder del Clausura. San Carlos goleó 4-1 a Defensor, mientras que Peñarol de San Carlos venció 1-0 a Alianza.



En los restantes encuentros, Colón superó 2-0 a Charrúas, Atlético Fernandino derrotó 2-0 a Artigas Juniors y Punta del Este le ganó 3-2 a Barrio Perlita.



Con estos resultados, Libertad llegó a los 21 puntos y continúa primero en el Clausura. San Carlos quedó segundo con 17 unidades, seguido por Peñarol de San Carlos con 15, Colón con 14 y Atlético Fernandino con 13. Más atrás aparecen Ituzaingó y Punta del Este, ambos con 12 puntos.



En la Tabla Anual, Libertad también se mantiene en lo más alto con 51 puntos. San Carlos ocupa el segundo lugar con 36, seguido por Ituzaingó con 34. Atlético Fernandino suma 31, Colón FC tiene 28 y Punta del Este llegó a 27 unidades.



Peñarol de San Carlos acumula 26 puntos, Artigas Juniors tiene 18, Alianza 5 y Charrúas cuentan con 17 cada uno, mientras que Barrio Perlita suma 13 y Defensor cierra con 12.



Cabe recordar que Libertad ya se había asegurado el título de la Tabla Anual el fin de semana pasado, como informó FM GENTE.



La novena fecha tendrá los cruces entre Atlético Fernandino y Libertad, Artigas Juniors y Charrúas, Ituzaingó y Defensor, Barrio Perlita y Peñarol de San Carlos, San Carlos y Punta del Este, y Alianza 5 frente a Colón FC.



ARTIGAS JUNIORS CUESTIONÓ EL ARBITRAJE Y VOLVIÓ A PEDIR LA RENUNCIA DEL COLEGIO DE ÁRBITROS



Personas que concurrieron al encuentro de este domingo ante Atlético Fernandino manifestaron su malestar por diferentes situaciones de juego y decisiones arbitrales que se dieron durante el partido. Consideraron que lo ocurrido es "otra prueba más" de por qué se reclama la renuncia inmediata del Colegio de Árbitros.

Firma editorial: Redacción FM GENTE