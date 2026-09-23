Llegó a la Junta el expediente para vender el Convention Center Arcobaleno y financiar cuatro obras culturales

El edil del Partido Colorado Eduardo Elinger informó que ya ingresó el expediente para la enajenación, es decir, la venta del Convention Center Arcobaleno.



Elinger señaló que el expediente llegó el día 7, dos días antes de que el tema fuera tratado, tal como había sido acordado previamente entre el Ejecutivo departamental y el Partido Colorado.



“Quiero contarles que ya llegó el expediente el día 7 para la enajenación del Convention Center Arcobaleno”, explicó.



El edil recordó que el compromiso asumido por la administración departamental era enviar la documentación antes del tratamiento del tema, previsto para el día 9.



“Eso va a permitir, como ya lo habíamos dicho, la financiación de cuatro obras importantes”, sostuvo.



De acuerdo con lo explicado por Elinger, los recursos obtenidos con la venta serían destinados a distintas obras culturales.



Una de ellas será la refacción del Cine Teatro Cantegril. También está prevista una remodelación de parte del techo de la Sala de Exposiciones del Cuartel de Dragones, además de una inversión en el Teatro de la Casa de la Cultura.



La cuarta obra será en el excine San Carlos.



Elinger destacó que el envío del expediente antes del tratamiento representa, a su entender, el cumplimiento de un compromiso asumido por el Ejecutivo departamental con el Partido Colorado.



“Hay un compromiso directo que lo cumple el Ejecutivo con nuestro partido y ahora nos toca a nosotros dar la anuencia respectiva para que se ejecuten y se puedan financiar esas obras”, afirmó.

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