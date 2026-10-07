Messi cerró en el Monumental un ciclo histórico con la Selección Argentina

Su historia con la Selección tuvo varias frustraciones. En 2011, Argentina quedó eliminada en casa ante Uruguay en los cuartos de final de la Copa América. Luego llegaron la final perdida del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y las dos finales de Copa América ante Chile, en 2015 y 2016. Tras esta última derrota, Messi anunció su renuncia a la Selección, aunque 45 días después decidió regresar.



En cuanto a los títulos, el primero llegó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Después de varios años de espera, en 2021 conquistó su primera Copa América con la selección mayor. En 2022 ganó la Finalissima ante Italia y, meses más tarde, alcanzó el título más esperado la Copa del Mundo de Qatar. En 2024 volvió a levantar la Copa América.



La despedida tuvo también un importante componente musical. Durante la jornada pasaron por el Monumental artistas como Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Q’ Lokura y Damas Gratis. En el entretiempo se presentó Gaspar Benegas, mientras que después del partido llegó el turno de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.



En su última noche con la Albiceleste, Argentina derrotó 3-0 a Benín y Messi convirtió uno de los goles, de penal. Pero el resultado quedó en segundo plano.



Así, entre fútbol, música y emoción, Messi cerró una historia que tuvo derrotas, renuncias, regresos y títulos. Se despidió con 208 partidos y 126 goles, como máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de la Selección Argentina.



Foto: AFA

Volver atrás