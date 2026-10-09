Meteorólogo alerta por “calor intenso” desde noviembre y posible riesgo para la salud pública

El meteorólogo Nubel Cisneros advirtió sobre la llegada de episodios de calor extremo en Uruguay y la región a partir de noviembre, que se extenderán hasta el mes de diciembre.



“El calor intenso va a traer muchísimas complicaciones a nivel salud en nuestro continente”, advirtió el especialista en el noticiero Subrayado, y anunció que se estima que las personas fallecidas por estos acontecimientos superen las 400.000 personas en el continente.



"Es muy complicado, no queremos dar otro titular porque es muy alarmante. Por lo tanto, hay que andar con mucho cuidado", manifestó.



Asimismo, señaló que el escenario para Sudamérica sería similar al registrado durante el verano en Europa y que Brasil sería el país más afectado. Respecto a Uruguay, según el meteorólogo, se prevé que todo el país esté expuesto a las mismas condiciones climáticas.

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