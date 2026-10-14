El Ministerio de Turismo clausuró preventivamente a Magna Group tras recibir decenas de denuncias

El Ministerio de Turismo resolvió la clausura preventiva de la agencia de viajes Magna Group, luego de recibir decenas de denuncias en los últimos días por presuntas irregularidades e incumplimientos en la prestación de servicios.



Según la información difundida, la cartera analizó los planteos presentados y, tras recibir el correspondiente informe jurídico, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, firmó la resolución que dispone el cierre preventivo de la empresa.



La agencia figura registrada ante el Ministerio bajo la titularidad de Agustín Palumbo Presa, con RUT 220610360016.



TRAVEL VIP YA TENÍA RESTRICCIONES



El Ministerio también recordó que la empresa que opera bajo el nombre de fantasía Travel Vip, vinculada a Magna Group, tiene prohibido desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicios turísticos.



Esa restricción se encuentra vigente por una clausura judicial dispuesta desde el 21 de abril de 2025.



La cartera había advertido previamente sobre esa situación y ahora reforzó las medidas tras la acumulación de nuevas denuncias.



La decisión se adopta en un contexto de creciente preocupación entre clientes que habrían denunciado incumplimientos vinculados a servicios contratados.



El Ministerio de Turismo continúa analizando la situación y las eventuales responsabilidades derivadas de las denuncias recibidas.



La clausura preventiva busca impedir que la empresa siga operando mientras avanzan las actuaciones administrativas y jurídicas correspondientes.

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