Día Mundial del Turismo: Punta del Este, uno de los grandes destinos turísticos de Sudamérica

La jornada busca destacar la importancia del turismo para la economía, el empleo, el intercambio cultural y el desarrollo de los destinos.
Punta del Este es uno de los principales referentes turísticos de Sudamérica. Sus playas, su oferta hotelera y gastronómica, sus eventos y su cercanía con otros puntos del departamento de Maldonado la convirtieron en un destino reconocido dentro y fuera de la región.
La fecha también busca promover un turismo más sostenible, con inversiones en infraestructura, educación, innovación y nuevas propuestas que permitan seguir desarrollando la actividad.
Para Maldonado y el país, el turismo representa uno de los principales motores de su actividad económica y una de las características que identifican al departamento a nivel internacional.