Día Mundial del Turismo: Punta del Este, uno de los grandes destinos turísticos de Sudamérica

El Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de setiembre desde 1980, luego de que la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas estableciera esta fecha un año antes.



La jornada busca destacar la importancia del turismo para la economía, el empleo, el intercambio cultural y el desarrollo de los destinos.



Punta del Este es uno de los principales referentes turísticos de Sudamérica. Sus playas, su oferta hotelera y gastronómica, sus eventos y su cercanía con otros puntos del departamento de Maldonado la convirtieron en un destino reconocido dentro y fuera de la región.



La fecha también busca promover un turismo más sostenible, con inversiones en infraestructura, educación, innovación y nuevas propuestas que permitan seguir desarrollando la actividad.



Para Maldonado y el país, el turismo representa uno de los principales motores de su actividad económica y una de las características que identifican al departamento a nivel internacional.

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