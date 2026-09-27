Pescado, cocina y vino uruguayo: así fue la jornada gastronómica en la Glorieta del Puerto de Punta del Este

La Glorieta del Puerto de Punta del Este fue escenario de una nueva jornada de Pacto Oceánico del Este, una iniciativa que vincula la pesca artesanal con la gastronomía.



Cinco establecimientos participaron de la actividad y prepararon diferentes propuestas a partir de productos de la pesca local, que fueron acompañadas por vinos uruguayos.



La jornada fue abierta a residentes y visitantes y tuvo como uno de sus objetivos promover el consumo de pescado y poner en valor el trabajo de los pescadores del departamento.



Pacto Oceánico del Este también desarrolla actividades durante el año en escuelas públicas de Maldonado, donde se busca acercar a niños y jóvenes al conocimiento, consumo y posibilidades gastronómicas del pescado.



Durante la jornada, el intendente Miguel Abella destacó el trabajo que se lleva adelante para preparar este tipo de actividades, mientras que desde la Corporación Gastronómica, Nicolás Zunino, remarcó el objetivo de apoyar a la pesca artesanal.

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