“Volá alto, negrito”: la estremecedora despedida de la expareja de González Oro

Mauro Francisco despidió a Oscar “El Negro” González Oro con una emotiva publicación en sus historias de Instagram, luego de conocerse la muerte del periodista argentino, ocurrida el jueves 25 en Punta del Este.



Francisco compartió una fotografía de la época en la que estaban juntos. En la imagen aparecen abrazados y sonrientes. Sobre la foto escribió: “Volá alto, negrito”, acompañada por un corazón y un emoji.



González Oro y Francisco comenzaron su relación en 2018 y el vínculo se hizo público al año siguiente. En mayo de 2019, durante un viaje por España, anunciaron que tenían planes de casamiento.



“Me casaría ya, mañana si Panchito quiere, lo amo como nunca amé a nadie”, había dicho públicamente el conductor.



La pareja también había contado que analizaba la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, pocas semanas después del anuncio del compromiso decidieron separarse.



En julio de 2019, González Oro confirmó la ruptura y recordó aquella relación con cariño, definiéndola como “una de las etapas más bellas” de su vida.



El velatorio y la cremación de Oscar "El Negro" González Oro se realizará este lunes 28 a partir de las 9:00 horas en el cementerio parque privado Jardines del Alma.

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