El conjunto albiceleste mostró mayor intensidad y contundencia frente a un tricolor que nunca apareció en el partido ni logró hacer pie en el campo de juego. La apertura del marcador llegó a los 41 minutos del primer tiempo por intermedio de Juan Cruz Guasone, quien capturó un rebote tras un tiro de esquina y sacó un potente zurdazo al ángulo.



Ya en el complemento, a los 78 minutos, Emiliano Rodríguez giró ante la marca de Tomás Viera y definió para sentenciar el 2 a 0 definitivo y desatar el festejo en la Villa.



En paralelo, la definición de la zona baja se completó en el Estadio Luis Franzini, donde Wanderers derrotó 2 a 0 a Liverpool con tantos de Facundo Labandeira a los 31 minutos, definiendo por encima de Martín Campañay Luciano Cosentino de penal en el tiempo de adición de la primera parte, a los 45+3'. Con las victorias de albicelestes y bohemios, ambos equipos aseguraron la categoría y condenaron a Cerro Largo a disputar la Segunda División Profesional la próxima temporada.

Firma editorial: Redacción FM GENTE