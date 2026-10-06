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13:33

Uruguay pasó por arriba a India y cerró su gira asiática con una goleada

La Celeste venció 6-1 a India en Calcuta, en un partido que tuvo de todo, incluso una interrupción de unos 40 minutos por una tormenta eléctrica.

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Darwin Núñez abrió el marcador a los 11 minutos, de penal, luego de una falta sobre Federico Viñas.

India reaccionó y llegó al empate a los 22' por intermedio de Anirudh Thapa.

Después de la suspensión por la tormenta, Uruguay volvió a ponerse en ventaja a los 29 minutos.

Nahitan Nández llegó hasta el fondo por derecha y asistió a Maximiliano Araújo, que apareció para marcar el 2-1.

En el segundo tiempo la Celeste fue ampliamente superior y comenzó a liquidar el partido.

A los 53', Rodrigo Zalazar marcó el tercero con un buen remate de derecha, mientras que seis minutos más tarde nuevamente Araújo apareció para poner el 4-1.

Uruguay siguió aprovechando los espacios y a los 71' Juan Manuel Sanabria marcó el quinto.

Sobre el final, a los 86', Rodrigo Aguirre puso el definitivo 6-1 con un gran remate desde afuera del área.

Así, el equipo de Diego Forlán cerró su gira asiática con una goleada ante India, luego de la derrota 3-1 frente a Japón y la victoria 4-1 sobre Corea del Sur.
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