Uruguay pasó por arriba a India y cerró su gira asiática con una goleada

India reaccionó y llegó al empate a los 22' por intermedio de Anirudh Thapa.
Después de la suspensión por la tormenta, Uruguay volvió a ponerse en ventaja a los 29 minutos.
Nahitan Nández llegó hasta el fondo por derecha y asistió a Maximiliano Araújo, que apareció para marcar el 2-1.
En el segundo tiempo la Celeste fue ampliamente superior y comenzó a liquidar el partido.
A los 53', Rodrigo Zalazar marcó el tercero con un buen remate de derecha, mientras que seis minutos más tarde nuevamente Araújo apareció para poner el 4-1.
Uruguay siguió aprovechando los espacios y a los 71' Juan Manuel Sanabria marcó el quinto.
Sobre el final, a los 86', Rodrigo Aguirre puso el definitivo 6-1 con un gran remate desde afuera del área.
Así, el equipo de Diego Forlán cerró su gira asiática con una goleada ante India, luego de la derrota 3-1 frente a Japón y la victoria 4-1 sobre Corea del Sur.