Uruguay pasó por arriba a India y cerró su gira asiática con una goleada

Darwin Núñez abrió el marcador a los 11 minutos, de penal, luego de una falta sobre Federico Viñas.



India reaccionó y llegó al empate a los 22' por intermedio de Anirudh Thapa.



Después de la suspensión por la tormenta, Uruguay volvió a ponerse en ventaja a los 29 minutos.



Nahitan Nández llegó hasta el fondo por derecha y asistió a Maximiliano Araújo, que apareció para marcar el 2-1.



En el segundo tiempo la Celeste fue ampliamente superior y comenzó a liquidar el partido.



A los 53', Rodrigo Zalazar marcó el tercero con un buen remate de derecha, mientras que seis minutos más tarde nuevamente Araújo apareció para poner el 4-1.



Uruguay siguió aprovechando los espacios y a los 71' Juan Manuel Sanabria marcó el quinto.



Sobre el final, a los 86', Rodrigo Aguirre puso el definitivo 6-1 con un gran remate desde afuera del área.



Así, el equipo de Diego Forlán cerró su gira asiática con una goleada ante India, luego de la derrota 3-1 frente a Japón y la victoria 4-1 sobre Corea del Sur.

Volver atrás