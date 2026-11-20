La jornada del sábado 21 abrirá con los encuentros de Tercera División y continuará con los de Primera en el Parque Guadalupe, Barrio Perlita recibirá a Peñarol de San Carlos a las 14:00 en Tercera y a las 16:00 en Primera. A las 15:00 (Tercera) y 17:00 (Primera) habrá doble actividad, con Artigas Juniors enfrentando a Charrúas en el Parque M. Calabuig, y Alianza Cinco midiéndose ante Colón en la Cancha Nacional SC. El cierre sabatino será en el Estadio de San Carlos, donde San Carlos jugará frente a Punta del Este desde las 17:00 en Tercera y a las 19:00 en Primera.



La etapa se completará el miércoles 25 de noviembre con dos partidos que mantendrán el mismo orden de categorías. A primera hora, Ituzaingó recibirá a Defensor en el Parque San Rafael, jugando a las 15:00 en Tercera División y a las 17:00 en Primera. Finalmente, la fecha bajará el telón en el Estadio Atlético, escenario del duelo entre Atlético Fernandino y Libertad, fijado para las 17:00 en Tercera y las 19:00 en Primera.

Firma editorial: Redacción FM GENTE