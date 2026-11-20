La etapa se completará el miércoles 25 de noviembre con dos partidos que mantendrán el mismo orden de categorías. A primera hora, Ituzaingó recibirá a Defensor en el Parque San Rafael, jugando a las 15:00 en Tercera División y a las 17:00 en Primera. Finalmente, la fecha bajará el telón en el Estadio Atlético, escenario del duelo entre Atlético Fernandino y Libertad, fijado para las 17:00 en Tercera y las 19:00 en Primera.
Novena fecha de Liga Mayor: acción dividida entre sábado y miércoles
Liga Mayor de Maldonado disputa su novena fecha entre el sábado 21 de noviembre y el miércoles 25, con cuatro escenarios habilitados durante el fin de semana y dos cruces programados para entresemana.
La etapa se completará el miércoles 25 de noviembre con dos partidos que mantendrán el mismo orden de categorías. A primera hora, Ituzaingó recibirá a Defensor en el Parque San Rafael, jugando a las 15:00 en Tercera División y a las 17:00 en Primera. Finalmente, la fecha bajará el telón en el Estadio Atlético, escenario del duelo entre Atlético Fernandino y Libertad, fijado para las 17:00 en Tercera y las 19:00 en Primera.
Conocé los resultados de la novena fecha de Liga Mayor de Maldonado
Libertad volvió a ganar y quedó a un paso de ser campeón del Torneo Apertura.
Se juega la última fecha del año en Liga Mayor
El Colegio de Árbitros de la Liga Mayor del Fútbol de Maldonado hizo las designaciones para la última fecha del Torneo Clausura 2025 que se va a estar disputand...
Libertad y San Carlos ganaron en una nueva fecha de la Liga Mayor de Maldonado
Este domingo se disputó una nueva jornada de la Liga Mayor de Fútbol de Maldonado, con victorias de Libertad, San Carlos y Barrio Perlita, además de dos empates...
La Liga Mayor de Maldonado disputará la tercera fecha del Clausura de Primera División
Este domingo 11 de octubre habrá seis encuentros en diferentes escenarios de Maldonado. Conocé los partidos, horarios y canchas.
Darwin Correa presentó balance de 10 meses de gestión como presidente de la Liga Mayor de Maldonado; hubo 18 mil dólares de superávit
El presidente del órgano rector del fútbol de Maldonado Darwin Correa manifestó en FM GENTE que el balance de gestión es positivo. “Dejamos una liga sustentable...