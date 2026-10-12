Qué se sabe de las operaciones antidrogas Vértice y Recaer: un can detectó una pista clave en plena calle

La operación antidrogas denominada Vértice fue calificada como “particular” por el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en la conferencia de prensa que brindó este lunes.



Durante esta operación, de la que informó FM GENTE, la Brigada Antidrogas logró incautar más de un kilo y medio de cocaína pura y armas de fuego, además de un arsenal de municiones: más de 860.



“Lo destacable es que el acopio y la droga estaban en un vehículo en la vía pública que estaba camuflado en una fila de autos”, informó Trezza, y distinguió la participación de un can detector de drogas. “Detectó y marcó dónde se encontraba el acopio”.



Además de lo mencionado, el procedimiento Vértice incluyó allanamientos en fincas del barrio Halty de San Carlos, en donde se incautaron un automóvil, chalecos balísticos, tres equipos handy, un inhibidor de señal, siete celulares, dos bolsas de nylon con marihuana, entre otros elementos.



OPERACIÓN RECAER



Trezza también profundizó sobre esta operación en la conferencia de prensa brindada este lunes. El jefe de Policía detalló que recibió ese nombre porque fue necesario “volver a cerrar dos bocas de Brisas del Monte” que ya habían sido desbaratadas.



En esta oportunidad, se logró condenar al responsable que regentaba los sitios. C.H.B, de 30 años y sin antecedentes hasta el momento, recibió una pena de dos años de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.



En los dos allanamientos realizados en ese barrio de San Carlos, el pasado 9 de octubre, también fueron detenidas 10 personas que finalmente fueron liberadas dado que se trataba de consumidores, puntualizó Trezza. Asimismo, se incautaron unos 90 gramos de cocaína y dinero en efectivo.

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