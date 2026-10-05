Video: así fue el operativo desplegado por la Armada cerca de Piriápolis para rescatar a tripulante extranjero

La Armada Nacional coordinó este lunes un operativo de evacuación médica en altamar. El paciente, un tripulante de 39 años que navegaba a bordo del buque pesquero Jia Xing - de bandera de Tanzania -, debió ser rescatado de urgencia tras sufrir un cuadro neurológico compatible con un accidente cerebrovascular (ACV), informaron desde la Armada a FM GENTE.



El Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar de la Armada Nacional recibió el pedido de auxilio cuando la embarcación se encontraba a unas 35 millas al sur de Piriápolis. De inmediato, se dispuso el despliegue de un helicóptero de rescate y una aeronave de ala fija para apoyo técnico y enlace de comunicaciones, detallaron en un comunicado.



El teniente de Navío de la Aviación Naval, Alfredo Alén, señaló en rueda de prensa las dificultades que enfrentó el equipo durante el procedimiento: “Hoy es un día bastante amigable porque hay poco viento. Lo más complejo es el tamaño de los buques. Los buques pesqueros son bastante chicos”.



Explicó que el tripulante debió ser evacuado directamente desde la proa de la embarcación, una maniobra milimétrica “ya que los buques, como todos sabrán, se mueven”.



Por su parte, el médico del sanatorio, Dr. José Manuel Carcabelos, destacó el convenio existente entre las instituciones: “Este dispositivo es por un convenio entre la Armada Nacional y el Sanatorio Mautone mediante el cual, cuando hay una urgencia en altamar, se activa la Armada y viene al helipuerto que por suerte está enfrente al sanatorio, y eso nos permite rápidamente ingresar al paciente a la emergencia”.

Volver atrás