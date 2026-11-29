El recuento de las elecciones generales de España continúa avanzando y mantiene al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, en el primer lugar con 132 diputados.



En segundo lugar se ubica el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual presidente Pedro Sánchez, con 117 escaños. Por su parte, Vox, encabezado por Santiago Abascal, alcanza las 52 bancas.



La suma de PP y Vox llega a 184 diputados, ocho por encima de los 176 que se necesitan para obtener la mayoría absoluta en el Congreso, integrado por 350 representantes.



De mantenerse estos resultados, Feijóo quedaría en condiciones de formar gobierno con el apoyo de Vox y Sánchez dejaría La Moncloa después de ocho años en el poder.



En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Votan a los representantes del Congreso de los Diputados, que posteriormente deben elegir al nuevo mandatario mediante una sesión de investidura.





(Foto: Marcelo Del Pozo/Reuters)

Firma editorial: Redacción FM GENTE