Policía realizó 150 operativos en la última semana y derivó a comisarías a seis personas que estaban requeridas

En la última semana, la Policía llevó a cabo 150 operativos en diferentes zonas del departamento.



Los procedimientos se realizaron entre el 4 y el 10 de octubre y abarcaron todas las jurisdicciones policiales del departamento.



En los procedimientos se identificaron a 1612 personas, de las cuales 11 fueron derivadas a dependencias policiales - seis de ellas estaban requeridas por la Justicia -. Además, fueron identificados 438 vehículos y 19 de ellos incautados.



En los despliegues participan diversas unidades policiales, con el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia.





Foto: Ministerio del Interior

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