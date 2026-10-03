Padre de un estudiante de secundaria agredió al guardia de seguridad del liceo y fue condenado

Una fuerte disputa se desató en las instalaciones de un liceo de Maldonado, el pasado 9 de julio alrededor de las 19:00 horas, entre el padre de un alumno y el guardia de seguridad del centro educativo.



Testigos del hecho alertaron de inmediato a la Policía y personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) se hizo presente en el lugar. Los efectivos detuvieron al agresor, un hombre de iniciales E.M.G. de 35 años y sin antecedentes penales.



Tras varios meses, este viernes 2 de octubre, E.M.G. compareció ante la Justicia y resultó condenado como autor de un delito de lesiones personales con un delito de agresión a un trabajador de la educación, informó Jefatura de Policía a FM GENTE. Cumplirá régimen de libertad a prueba por un período de seis meses.

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