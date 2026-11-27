A través de su Departamento de Deportes, la Intendencia de Maldonado realizó una gala de premiación con el objetivo de distinguir a los pilotos y referentes por su destacada actuación durante la temporada 2026 en competencias tanto departamentales como nacionales.



La ceremonia se llevó a cabo este jueves 26 en la Sala Vip del Campus de Maldonado. Durante el evento, recibieron distinciones los cinco pilotos que alcanzaron los mejores puntajes en el Campeonato Departamental de Karting en Tierra. Además, se entregaron menciones especiales a cinco representantes del departamento que compitieron a nivel nacional en pista de tierra y se consagraron campeones en sus respectivas categorías.



El director general del Departamento de Deportes, Fernando Álvez, estuvo presente en el acto y resaltó que “todos los niveles del karting han crecido y demostrado un gran profesionalismo”, haciendo hincapié en el trabajo desarrollado en el Polideportivo Motor de Maldonado.



Uno de los homenajeados fue el piloto Nicolás Cazanx, quien celebró la iniciativa departamental y repasó su consagración en la temporada: “Es algo lindo para el que hace deporte, está bueno que reconozcan el deporte de Maldonado. El año pasado salí campeón del CUPA (certamen de automovilismo en tierra) y este año logré el bicampeonato. Tuve la mala suerte de romper en la penúltima fecha y en la última dependía de andar bien; por suerte fui, gané todo y me llevé el campeonato”.



Sobre las exigencias de la disciplina, Cazánx explicó que el certamen nacional del CUPA consta de ocho fechas - donde compiten karting, plataformas, carcross y turismo - que se disputan mayoritariamente en tierra, con una visita anual al asfalto en Mercedes o El Pinar. “Cambia bastante el karting, el chasis, la puesta a punto y las ruedas. El asfalto es muy fino, mientras que la tierra es más impredecible: con la humedad o cuando está seca, no siempre todas las vueltas son iguales, y ahí está lo complejo de andar parejo”, detalló.



Asimismo, el bicampeón destacó el nivel del escenario local: “Lo que tenemos en Maldonado es único en el país por infraestructura, logística y capacidad. Sin quitarle mérito a otros, es el mejor polideportivo que tenemos y lo queremos mucho porque es nuestro”.

Homenajes y distinciones nacionales



En la ocasión también se rindió un especial reconocimiento a Pedro Reyes, impulsor de la disciplina y primer campeón nacional de carcross. Al agradecer la distinción, Reyes aseguró que “todo el respaldo de la Intendencia ayuda mucho; siempre nos están facilitando todas las infraestructuras y las cosas necesarias que son de uso común para lograr nuestros objetivos, y la verdad que estamos muy agradecidos”.



Finalmente, en el cierre de la jornada, la Federación Uruguaya de Karting (FUK) y el Campeonato Nacional de Karting en Tierra (CNKT) otorgaron distinciones a 24 pilotos de diversas categorías y edades.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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