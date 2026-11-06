De la playa al turismo rural y de negocios: cómo se reinventa Maldonado, analizado por especialista

Las playas ya no son el único, ni necesariamente el principal, imán de atracción para quienes visitan Maldonado. Según el sociólogo y docente de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República (CURE), Daniel Cajarville, el destino ha consolidado una sofisticación que trasciende el clásico modelo estival.



“Punta del Este como destino se sofisticó, hoy en día ofrece atractivos, condiciones y servicios diferentes de los que antes ofrecía”, sostuvo Cajarville.



La oferta abarca desde la aventura en las sierras hasta el turismo corporativo y académico, abriendo un abanico de oportunidades para todo el año.



“Hasta hace un tiempo Punta del Este era casinos, espectáculos y playa. Hoy en día es una cabalgata en el campo, es una experiencia de buen vino. Nadie asociaba Punta del Este con lo mejor de la vendimia, hoy se busca ofrecer al turista que llega en temporada baja este tipo de vivencias", señaló Cajarville en la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



Además, puntualizó que estas actividades permiten acceder a lo mejor de la producción local de la mano de grandes chefs radicados en la zona. Muchas veces, la experiencia se enriquece al participar en la vendimia y recolectar las uvas con las propias manos, lo que le aporta un valor único.



Cajarville también señaló que el paisaje del interior de Maldonado ha cobrado un valor inédito para el visitante internacional. El territorio ofrece hoy escenarios idóneos para el turismo activo y de naturaleza, donde la figura del guía local se vuelve clave.



El senderismo y el trekking en las Sierras de las Ánimas se han transformado en un clásico que gana cada vez más fuerza. A esto se suman propuestas de espeleología y exploración que invitan a adentrarse en zonas como las Grutas de Salamanca y la emblemática Mina La Oriental, dos atractivos altamente valorados por el turismo extranjero que busca propuestas de aventura.



Asimismo, el surgimiento de nuevos íconos visuales como Nueva Carrara demuestra que el interés de los viajeros en invierno ya no requiere de las playas para movilizar flujos turísticos significativos.



TURISMO COLONIAL, ACADÉMICO Y DE NEGOCIOS



El especialista señaló que Maldonado reúne excelentes condiciones para poner en valor su patrimonio histórico. “Somos una ciudad colonial y actualmente conmemoramos las invasiones inglesas, un hito histórico con gran potencial para transformarse en un activo turístico”, consideró.



En cuanto al turismo de negocios, destacó la infraestructura moderna del departamento, la cual ha facilitado la llegada de un público de alta rentabilidad fuera de la temporada estival. La actividad del Centro de Convenciones y del World Trade Center es clave para dinamizar este sector corporativo.



Por su parte, el turismo académico ya es una realidad tangible. Durante el invierno, congresos científicos - como los encuentros de farmacología impulsados por la Facultad de Medicina - congregan a profesionales que se instalan en la región por varios días.



Estos visitantes no solo buscan conectar entre sí, sino que interactúan activamente con la comunidad local al demandar servicios, gastronomía y paseos. “Se nota que vinieron a pasar tres días de conexión entre ellas y de aprovechar la ciudad y te preguntan ¿qué puedo hacer? Hay una posibilidad de turismo académico”.



Para Cajarville, el reto actual no radica en captar más visitantes durante el mes de enero, sino en consolidar de manera sostenible este abanico de experiencias rurales, históricas y profesionales que hacen del departamento un destino atractivo durante todo el año.





Foto: Grutas de Salamanca

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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