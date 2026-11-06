La particular razón por la que León XIV eligió Uruguay como primer destino de su gira sudamericana

El papa León XIV iniciará este viernes 6 de noviembre su recorrido por Sudamérica en Uruguay, una elección vinculada a las características del país, donde existe una marcada separación entre la Iglesia y el Estado.



La periodista especializada en el Vaticano Elisabetta Piqué explicó a El País que la elección representa un gesto hacia Uruguay, al que destacó por su convivencia democrática en un contexto regional de polarización política.



Durante su estadía, el papa tiene previsto visitar el barrio Casavalle de Montevideo, donde buscará acercarse a sectores de la población que enfrentan dificultades sociales y económicas.



La pobreza, los derechos humanos, el cuidado del medioambiente y los desafíos de la inteligencia artificial son algunos de los asuntos que podrían estar presentes en sus intervenciones.



La visita se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre e incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, León XIV continuará su recorrido por Argentina y Perú.



Será la primera visita de un pontífice a Uruguay en 38 años. El último antecedente corresponde a Juan Pablo II, quien estuvo en el país en 1987 y 1988.





Foto: El País

Firma editorial: Redacción FM GENTE