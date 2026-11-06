Maldonado presentó un plan piloto de formación laboral para 40 jóvenes

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS ) , el Ministerio de Desarrollo Social (Mides ) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) presentaron este jueves en Maldonado una experiencia piloto de formación dual que brindará capacitación e inserción laboral a 40 jóvenes de entre 18 y 29 años.



La presentación se realizó en el Centro Regional del Este del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia del ministro de la cartera Juan Castillo, el director nacional de Empleo, Federico Araya, el director de Coordinación en el Interior del MTSS, Darío Mendiondo, y autoridades de Inefop y del Mides.



La iniciativa contará con la participación de empresas del departamento, entre ellas Grupo Disco, Agromercado Mercado Alemán y Parrilla lo de Ruben . Los participantes recibirán formación teórica y práctica en el ámbito laboral, acompañados por un equipo técnico.



La directora del Mides en Maldonado, Paula Caballero, explicó que es la primera vez que esta modalidad se implementará en el departamento. Además, señaló que, según los resultados registrados en otras ciudades, el 70 % de los participantes permanece trabajando.



Caballero destacó que Maldonado cuenta con una importante oferta de empleo, aunque también presenta elevados niveles de informalidad laboral.



En ese sentido, remarcó la importancia de generar oportunidades de capacitación para jóvenes en situación de vulnerabilidad, incluidas personas en situación de calle.



La referente de Inefop en Maldonado, Fernanda Balleto, explicó que esta experiencia está dirigida específicamente a jóvenes vinculados a programas de atención a personas en situación de calle y a Uruguay Crece Contigo.



Balleto señaló que la propuesta ha tenido una buena respuesta por parte de los jóvenes y destacó que la capacitación no solo busca facilitar el acceso al empleo, sino también brindar herramientas para que los participantes puedan mantenerse en sus puestos de trabajo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE