De presidente a ciudadano común: Santiago Peña fue destituido por el Senado de Paraguay

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña, luego de realizar un juicio político en su contra. Los legisladores lo encontraron culpable de mal desempeño de sus funciones. Fueron 44 senadores que votaron a favor y hubo una abstención.



La acusación estuvo relacionada con sus vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, una entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central tras detectar graves problemas económicos.



La situación generó una fuerte crisis en Paraguay. Miles de clientes quedaron sin poder acceder normalmente a sus ahorros y también surgieron cuestionamientos por el dinero que organismos públicos tenían depositado en el banco.



Los legisladores entendieron que Peña debía asumir responsabilidades por lo ocurrido y avanzaron con el juicio político.



El ahora exmandatario había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso decidió continuar con el proceso.



De esta manera, Santiago Peña dejó de ser presidente de Paraguay y pasó a ser un ciudadano común.



Tras la salida del mandatario, el actual vicepresidente, Pedro Alliana asume la Presidencia, mientras que Antonio Barrios ocupa la Vicepresidencia.



QUIEN ES EL NUEVO MANDATARIO



Con una extensa trayectoria política que incluye cargos como gobernador, diputado y presidente de la histórica Asociación Nacional Republicana (ANR), Alliana deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028.



Nacido el 19 de febrero de 1974 en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido popularmente como “Mangui”, construyó su carrera política en el sur paraguayo antes de convertirse en una figura clave del oficialismo colorado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE