Presidente de la Junta vinculó la situación de calle con la salud mental y afirmó que “está muy de moda”

El presidente de la Junta Departamental, Osvaldo Mateu, fue consultado en rueda de prensa sobre diversos temas, entre ellos, la creciente problemática de las personas en situación de calle.



Antes de que comience el plenario desarrollado este martes, Mateu señaló que el gobierno nacional “debería de ir detrás de toda esa gente que se quiera recuperar y buscarle la solución”.



“Esa gente no tiene porqué estar en la calle, merece una casita, una piecita, darle posibilidades de trabajo. La dignidad de una persona es trabajar y cobrar su salario”, expresó.



Sobre las razones que lleva a una persona a estar en situación de calle, Mateu dijo que “seguramente tendrán su motivo, no perdamos de vista la salud mental que hoy está muy de moda”.



El presidente del legislativo añadió que décadas atrás no se hablaba del concepto de salud mental “pero hoy que está de moda, quizás hay muchas cosas que lo lleven a tener problemas de salud mental y que realmente no pueden salir adelante por sí solos”.



Manifestó que “hay que atacar por todos los frentes” para encontrar una solución a esta problemática y lograr que Maldonado “sea el de siempre, el Maldonado lindo, prolijo, que venga el turismo, que todos podamos trabajar y hacer una buena temporada porque después el invierno es muy largo”, concluyó.

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