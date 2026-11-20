El periodista de Maldonado recibió el reconocimiento a Mejor Programa Turístico de Televisión por el ciclo que conduce en Canal 4.



El programa "En la ruta" recorre distintos puntos de Uruguay y muestra sus paisajes, historias, tradiciones, atractivos naturales y lugares menos conocidos. La propuesta es conducida por Eduardo Batista junto a su equipo de producción.



En 2006 comenzó con "Contacto", un proyecto con el que durante casi 18 años recorrió el interior del país y también realizó producciones en destinos internacionales.



En 2022 llegó a la televisión abierta nacional con "En la ruta", que se consolidó como una propuesta dedicada al turismo y la cultura.



Batista también es uno de los conductores de "Vínculos en Radio", programa que se emite los viernes por la noche a través de FM GENTE y aborda temáticas sociales vinculadas al día a día del departamento y del país.

Firma editorial: Redacción FM GENTE