Atlántico Shopping conmemoró el Día Mundial de las Personas Mayores

La propuesta se desarrolló en el centro comercial y tuvo como eje la consigna impulsada este año por el Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores): “La voz de las personas mayores transforma realidades”.



Rodrigo, integrante del equipo organizador, destacó que la actividad buscó contribuir a modificar la mirada tradicional sobre la vejez y mostrar que las personas mayores tienen una participación en diferentes ámbitos de la sociedad.

La organización comenzó a fines de agosto y estuvo a cargo de un equipo integrado por la Dirección Departamental de Salud, la Red de Atención Primaria (RAP), Inmayores, organizaciones de personas mayores y residentes de distintos establecimientos para personas mayores.



Durante la jornada también se presentaron diferentes expresiones culturales.



Las actividades continuarán durante octubre, considerado el mes de las personas mayores. Desde Inmayores se prevén talleres e instancias de intercambio en Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Pan de Azúcar.



Además, el próximo 22 de octubre se presentará en la sede regional del Centro Universitario Regional del Este (CURE) el Tercer Plan de Envejecimiento y Vejeces 2026-2030.



El documento fue elaborado a nivel nacional durante 2025 mediante mesas de diálogo con representantes de distintas organizaciones de personas mayores. La presentación en Maldonado incluirá un apartado específico vinculado a las demandas y características del departamento.



La iniciativa apunta a contemplar las diferencias que existen entre las distintas localidades, considerando que las necesidades y realidades de una persona mayor jubilada que vive en Piriápolis o Pan de Azúcar pueden ser diferentes a las de quienes residen en Punta del Este o San Carlos.



El objetivo planteado es construir un diagnóstico de esas realidades y, a partir de allí, establecer objetivos a corto y mediano plazo para desarrollar acciones en el departamento mediante la articulación entre instituciones y organizaciones.

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