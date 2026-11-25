El encuentro reunirá a representantes de instituciones comunitarias que participarán en competencias de fútbol masculino y femenino, futsal, pádel, tenis, golf, ciclismo y running.



En fútbol se disputarán encuentros de once contra once en la rama masculina y de siete contra siete en la femenina, mientras que el futsal tendrá partidos de cinco contra cinco.



El pádel se jugará en parejas, el tenis tendrá competencias por equipos y el golf contará con modalidades individuales, por parejas y por instituciones.



Además de las actividades deportivas, la programación contempla ceremonias, encuentros sociales y entrega de premios.



La competencia se desarrollará durante cuatro jornadas en el complejo Solanas, ubicado en Punta Ballena, y forma parte del calendario de encuentros deportivos organizados por FACCMA.

Firma editorial: Redacción FM GENTE