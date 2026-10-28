Siete meses de prisión por circular en una bicicleta robada

El pasado 17 de octubre en horas de la tarde, denunciaron el hurto de una bicicleta que se encontraba en el predio de una vivienda ubicada sobre la calle Julio Supervielle, en el barrio La Candelaria.



Nueve días después, el 26 de octubre, personal de PADO de la Zona Operacional II se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo en las inmediaciones de las calles Justicia y Alberto Caracara, cuando avistaron a un individuo que se desplazaba en una bicicleta cuyas características coincidían con las del vehículo denunciado.



Al proceder a su intercepción, el conductor fue identificado como Christian Baltasar Vidal Pereyra, quien ya poseía antecedentes penales. Debido a que no pudo justificar ni acreditar la procedencia del birrodado, los agentes lo trasladaron a una dependencia policial.



Finalmente, tras la instancia judicial realizada el martes 27, Vidal fue condenado a siete meses de prisión por un delito de receptación.





Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE