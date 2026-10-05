Quién era el uruguayo asesinado por sicarios en Buenos Aires

El uruguayo Carlos Andrés Migales Viera, de 31 años, fue asesinado la madrugada del domingo, en el departamento donde se alojaba junto a su esposa, en el barrio Palermo de Buenos Aires.



Migales Viera se identificaba como el líder de La Mafilia, conocido públicamente como Los Puglia, una banda narco que opera en el barrio montevideano Villa Española, según reveló el periodista Eduardo Preve. En su cuenta de X también detalló que el narco se había instalado en Punta del Este, donde incluso abrió negocios legales, entre ellos, un restaurante.



Según las investigaciones, Migales Viera fue asesinado por sicarios a quienes les abrió la puerta la madrugada de este domingo, mientras que su esposa, de 27 años, resultó ilesa.



EXTENSO PRONTUARIO



El hombre asesinado es ampliamente conocido por la policía de Montevideo. El primer antecedente registrado fue a los 14 años, cuando se lo detuvo por hurto. Posteriormente, fue indagado por homicidio a finales de septiembre de 2012 y enfrentó una investigación similar a comienzos de junio de 2024. Su prontuario también incluye causas por suministro de estupefacientes, así como imputaciones por lesiones y delitos contra la propiedad.



La investigación de su homicidio está a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Damián Kirszenbaum y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) de Argentina.





Foto: cuenta X Eduardo Preve

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