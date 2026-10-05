Realizan evacuación aeromédica de tripulante de un buque a 30 millas de Piriápolis

El buque se encuentra a unas 30 millas náuticas al sur de Piriápolis, hacia donde se desplazaron aeronaves de la Aviación Naval para concretar la evacuación de un tripulante de nacionalidad china, de 39 años.
Según la información primaria presenta un cuadro compatible con un accidente cerebrovascular (ACV). En el operativo participan un helicóptero de rescate AB 412 (con equipo médico a bordo) y una aeronave de patrulla marítima B-200.
El tripulante es trasladado hacia el helipuerto ubicado frente a sanatorio Mautone donde ya se realizaron los preparativos para brindar la correspondiente asistencia médica.