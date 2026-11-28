En la distancia de 10 kilómetros, Umpiérrez se impuso con un tiempo de 33 minutos y 10 segundos, seguido por Joaquín Crespo Cruz (33:23) y Sebastián Díaz (33:48), quienes completaron el podio masculino.
En la rama femenina, Sabatel obtuvo el primer puesto con un registro de 39 minutos y 17 segundos. Laura Bazallo (42:36) finalizó segunda y Betina Gamboa (43:59) ocupó la tercera posición.
En los 5 kilómetros, Facundo Núñez cruzó la meta en 15 minutos y 45 segundos, seguido por Javier Marmo (16:38) y James Shewan (17:12).
Entre las damas, Florencia Aguilera se quedó con la victoria con un tiempo de 19 minutos y 41 segundos, escoltada por Noelia Reyes Páez (20:14) y Gianna Martins (20:15).
De esta manera, el ciclo organizado por la Intendencia de Maldonado culminó una nueva temporada de competencias que recorrió diferentes localidades del departamento, promoviendo la actividad física y la participación deportiva.