Rita Colombo propone declarar el nacimiento de la elefanta Francisca como Día de Interés Departamental

La edila del Partido Nacional Rita Colombo presentará ante la Junta Departamental una propuesta para declarar “Dia de Interés Departamental Conmemorativo” el día de nacimiento de la elefanta Francisca, el 11 de octubre.



“La propuesta surge a partir del nacimiento de Francisca, un acontecimiento extraordinario y que despertó un interés sin precedente tanto a nivel nacional como internacional”, explicó la edila a FM GENTE.



“El elefante marino es una especie que se reproduce en las islas remotas de la Patagonia Argentina pero nunca en playas urbanas. Por ese motivo el nacimiento de una cría en una playa urbana constituye un acontecimiento de enorme relevancia desde el punto de vista ambiental, científico y educativo”, expuso la edila como motivo por su propuesta.



“Su nacimiento constituye también una señal de alerta sobre los cambios que se están produciendo en su hábitat. Las crías de elefantes marinos del sur enfrentan grandes dificultades de supervivencia durante su primer año de vida no superando el 60 % lo que demuestra la importancia de garantizar condiciones adecuadas de protección”, añadió.



“Entendemos que el nacimiento de Francisca merece trascender como un acontecimiento excepcional y convertirse en una oportunidad permanente para promover la educación ambiental, el respeto por la fauna y la conservación de las costas”, concluyó Colombo.



Francisca es la primera elefanta marina del sur nacida oficialmente en las costas de Uruguay. El animal, cuya biografía y repercusión aparece en Wikipedia, nació en una playa de Piriápolis el pasado 11 de octubre de 2025. Reapareció en el puerto de Punta del Este en agosto de este año, saludable y activa, informó la organización SOS Fauna Marina.

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