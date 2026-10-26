Uno robó la caja chica de un local y el otro cayó hurtando cables en Aparicio Saravia

Robo de alumbrado público



Policías de URPM detuvieron a un hombre que fue denunciado mientras hurtaba cables del alumbrado público en avenida Aparicio Saravia, la tarde del pasado sábado 24.



Los agentes lograron interceptarlo infraganti y al inspeccionarlo descubrieron que llevaba una mochila que contenía un manojo de llaves, alicates, guantes y cables.



Identificado como Germán Javier Piñeiro Curbelo, de 33 años y poseedor de antecedentes penales, fue derivado a una dependencia policial.



Al día siguiente fue condenado como autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de seis meses de prisión.





Robo en un local comercial



El propietario de un local de venta de alimentos ubicado en la calle Jacinto Alvariza de San Carlos denunció, el pasado sábado 24, que un ladrón ingresó en horas de la tarde y se llevó la caja chica del lugar con el dinero en efectivo que contenía.



Minutos más tarde, policías de URPM avistaron al implicado en la intersección de las calles Maurente y Fernández Chávez.



Tras ser interceptado, el hombre identificado como Emanuel Isaías Ramos Márquez, de 37 años y poseedor de antecedentes penales, fue derivado a una dependencia policial. El individuo llevaba consigo la caja con el dinero hurtado.



Al día siguiente fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto a la pena de cuatro meses de prisión.





Foto: Piñeiro Curbelo (izq.) y Ramos Márquez (dcha.)

Firma editorial: Redacción FM GENTE