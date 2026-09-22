Santiago Catrofe obtuvo la medalla de oro en los 10.000 metros en los Juegos Odesur

En el primer día de competencia, en la disciplina de atletismo, el atleta uruguayo logro un tiempo de 28:16.79, obteniendo un récord a nivel Sudamericano y su mejor marca a nivel personal.



El deportista uruguayo, ya había obtenido la medalla de oro en los 5.000 metros en los juegos de Asunción en 2022, en el día de hoy, se impuso a la prueba de 10.000 metros, con amplia ventaja sobre sus perseguidores.



Catrofe, mejoró su marca de 2022, en la cual obtuvo un tiempo de (28:28.49), la mejor marca de su carrera. Con el tiempo, logrado en el día de hoy (28:16.79), supero el récord del atleta ecuatoriano Byron Efren Piedra (28:48.31), quien había logrado el mejor tiempo, en esta disciplina en los Juegos Odesur.



El podio de la competencia, lo completaron en segundo lugar el argentino Matías Reynaga (28:26.17), y en tercer lugar llego el ecuatoriano Luis Masabanda, los tres participantes superaron el récord de tiempo vigente en esta competencia.



Imagen: La Tribuna del Running

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