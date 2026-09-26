Solicitan colaboración para ubicar a un hombre de 63 años ausente de su domicilio en Maldonado

Vestía un pantalón de jean negro y una campera azul con la palabra “DIRECTV”. Es de cutis morocho, tiene pelo y barba canosos y un tatuaje de una media luna en uno de sus antebrazos.
Se desplaza en una moto Yumbo GS de color negro. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior, podría estar acompañado por una mujer rubia y haberse dirigido hacia la zona de La Barra.
Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 9-1-1, al 2030 4638 de Personas Ausentes, disponible las 24 horas, o dirigirse a la seccional policial más cercana.
También está disponible el correo [email protected].