Contribución inmobiliaria: quienes deben hasta $25.000 al año podrán regularizar sus deudas

Los contribuyentes que tengan deudas de Contribución Inmobiliaria y cuyo monto anual del impuesto sea de hasta $25.000 podrán acceder a un régimen especial para regularizar su situación.



La medida busca facilitar el pago de obligaciones vencidas y permite reducir o eliminar multas, recargos y otras sanciones generadas por la falta de pago.



Quienes opten por cancelar la deuda al contado deberán pagar el capital adeudado, con una reducción del 10% correspondiente a multas y recargos.



También habrá una opción de financiación en hasta 24 cuotas iguales y consecutivas, expresadas en unidades indexadas.



Las personas que ya tengan un convenio de pago vigente podrán solicitar su reformulación para acceder a este régimen.



El beneficio estará disponible hasta el 31 de marzo de 2027 y no se aplicará a las deudas correspondientes a la Contribución Inmobiliaria Rural.



Además, para quienes tengan una contribución anual superior a $25.000, se creó una comisión especial que podrá analizar situaciones excepcionales y evaluar cada caso.



La iniciativa surgió a partir de una propuesta realizada en la Junta Departamental y fue aprobada por unanimidad.

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