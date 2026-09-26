Contribución inmobiliaria: quienes deben hasta $25.000 al año podrán regularizar sus deudas

La medida busca facilitar el pago de obligaciones vencidas y permite reducir o eliminar multas, recargos y otras sanciones generadas por la falta de pago.
Quienes opten por cancelar la deuda al contado deberán pagar el capital adeudado, con una reducción del 10% correspondiente a multas y recargos.
También habrá una opción de financiación en hasta 24 cuotas iguales y consecutivas, expresadas en unidades indexadas.
Las personas que ya tengan un convenio de pago vigente podrán solicitar su reformulación para acceder a este régimen.
El beneficio estará disponible hasta el 31 de marzo de 2027 y no se aplicará a las deudas correspondientes a la Contribución Inmobiliaria Rural.
Además, para quienes tengan una contribución anual superior a $25.000, se creó una comisión especial que podrá analizar situaciones excepcionales y evaluar cada caso.
La iniciativa surgió a partir de una propuesta realizada en la Junta Departamental y fue aprobada por unanimidad.