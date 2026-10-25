Lo sorprendieron con un water en una bicicleta y terminó condenado por tres hurtos en Maldonado

El procedimiento se realizó durante la noche del viernes 23 de octubre, cuando la Policía recibió una llamada al servicio de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un individuo que salía de una obra en construcción.



Efectivos de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) de Zona Operacional II localizaron al hombre y le solicitaron que explicara la procedencia del objeto que llevaba. Al no poder justificarla, fue conducido a una dependencia policial.



Poco después, una mujer denunció que habían desaparecido varios objetos de una obra ubicada en la misma dirección, lo que permitió incorporar el episodio a la investigación.



El detenido fue identificado como Juan Trinidad Medeiros Velázquez, quien contaba con antecedentes penales y ya era investigado por otros dos hurtos registrados durante octubre.



Uno de esos hechos ocurrió el día 18 en un comercio, mientras que el segundo tuvo lugar el 22 en una vivienda.



Tras la intervención de la Fiscalía Letrada de 1.º Turno, el caso pasó a la Justicia, que resolvió su situación el sábado 24 de octubre.



El Juzgado Letrado de 4.º Turno lo encontró penalmente responsable de tres delitos de hurto, dos de ellos especialmente agravados, todos en régimen de reiteración real entre sí.

Firma editorial: Redacción FM GENTE