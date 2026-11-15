Tras un horror defensivo en la última jugada, Defensor se lo empató a Peñarol y el aurinegro no pudo quedarse con la Tabla Anual

Peñarol empató 1-1 ante Defensor Sporting este domingo en el Estadio Luis Franzini, por la penúltima fecha del Torneo Clausura, y dejó pasar la oportunidad de quedarse con la Tabla Anual.



El aurinegro se puso en ventaja a los 72 minutos por intermedio de Nicolás Fernández, que aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el 1-0.



Cuando parecía que Peñarol se llevaba los tres puntos, llegó el empate de Defensor en la última jugada del partido. Tras un error defensivo de Lucas Ferreira, que cabeceó hacia atrás sin advertir la presencia de Xavier Biscayzacú, el delantero violeta aprovechó la situación y marcó el 1-1 a los 90+4.



Con este resultado, Peñarol deberá esperar a la última fecha del Clausura para definir su clasificación a las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Firma editorial: Redacción FM GENTE