Peñarol lo ganó sobre el final y sigue en la cima de la Tabla Anual

El campeón del Torneo Apertura, Racing, planteó un encuentro cerrado y logró mantener a Peñarol controlado durante buena parte del trámite.



En un primer tiempo con pocas emociones, ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras frente a los arcos.



El complemento mostró una leve mejoría en el juego, aunque el desarrollo continuó siendo equilibrado y con pocas oportunidades de gol.



Las acciones más importantes llegaron de manera puntual sobre las áreas, sin que ninguno lograra imponer una clara superioridad.



Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate sin goles, apareció Franco González.



El atacante ingresó a los 88 minutos y apenas un minuto después protagonizó una gran jugada individual para desnivelar por la banda, enviar el centro y encontrar a Matías Arezo, quien a los 89 minutos convirtió el 1-0 definitivo.



El gol le permitió al Carbonero quedarse con una victoria clave y alcanzar los 62 puntos en la Tabla Anual, sacándole cuatro unidades de ventaja a Deportivo Maldonado y nueve a Racing, precisamente el equipo al que derrotó esta noche.



Además, Peñarol quedó a solamente un punto de Liverpool, líder del Torneo Clausura con 20 unidades.



El conjunto aurinegro se llevó así tres puntos de enorme valor en un partido que parecía destinado al empate, pero que terminó resolviéndose en los minutos finales.

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