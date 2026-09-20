Tres goles en cinco minutos: así fue la agónica victoria de Nacional ante Defensor

Nacional venció 3-2 a Defensor Sporting este domingo en el Gran Parque Central, por la séptima fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo un final inesperado.



Defensor Sporting se puso en ventaja a los 27 minutos, cuando Germán Barrios marcó el 1-0. El equipo visitante amplió la diferencia a los 72 minutos por intermedio de Nicolás Medina y parecía encaminarse a la victoria.



Sin embargo, Nacional reaccionó en el tramo final.



A los 89 minutos, Maxi Gómez descontó de penal y puso el partido 2-1. Tres minutos más tarde, el delantero volvió a aparecer para marcar el 2-2.



Cuando se jugaba el cuarto minuto de adición, a los 94 minutos, Francisco Calvo convirtió el tercer gol de Nacional y completó la remontada.



Con este resultado, Nacional volvió a sumar de a tres después de dos empates consecutivos y mantiene sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

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