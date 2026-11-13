Uruguay derrotó a Argentina de visitante y se quedó con el clásico

Uruguay consiguió una importante victoria frente a Argentina en La Bombonera. El equipo dirigido por Diego Forlán se impuso 2-1 ante el conjunto de Lionel Scaloni.



Los goles de la Celeste llegaron en el comienzo del segundo tiempo. A los 47 minutos, Leonardo Balerdi marcó en contra y puso en ventaja a Uruguay. Seis minutos después, Maximiliano Araújo amplió la diferencia tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta.



Argentina descontó a los 72 minutos por intermedio de Julián Álvarez, pero no le alcanzó para evitar la derrota.



El encuentro correspondió a la fecha FIFA de noviembre y significó la cuarta presentación de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya.

Firma editorial: Redacción FM GENTE