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Uruguay, Argentina, Bombonera
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Uruguay derrotó a Argentina de visitante y se quedó con el clásico

La Celeste se impuso como visitante en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, en el cuarto partido de Diego Forlán como entrenador.

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Uruguay consiguió una importante victoria frente a Argentina en La Bombonera. El equipo dirigido por Diego Forlán se impuso 2-1 ante el conjunto de Lionel Scaloni.

Los goles de la Celeste llegaron en el comienzo del segundo tiempo. A los 47 minutos, Leonardo Balerdi marcó en contra y puso en ventaja a Uruguay. Seis minutos después, Maximiliano Araújo amplió la diferencia tras un tiro de esquina ejecutado por Giorgian de Arrascaeta.

Argentina descontó a los 72 minutos por intermedio de Julián Álvarez, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

El encuentro correspondió a la fecha FIFA de noviembre y significó la cuarta presentación de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya.
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