Japón golpeó sobre el final y derrotó 3-1 a Uruguay en el debut de Forlán

La selección uruguaya tuvo un comienzo complicado. Japón tomó rápidamente el control del juego, manejó la pelota y encontró espacios para instalarse en campo celeste. A los 10 minutos, Matsuki recibió fuera del área y sacó un remate que dejó sin respuesta a Santiago Mele para poner el 1-0.



El dominio japonés se prolongó durante buena parte del primer tiempo. Uruguay tuvo dificultades para progresar y recién sobre el cierre encontró los caminos para inquietar al arco rival.



A los 38 minutos llegó una buena oportunidad. Tras un centro al área, Maxi Araújo ganó por arriba y conectó de cabeza. Tomaki respondió y dio rebote, pero Sanabria apareció para recoger la pelota y volver a rematar. El arquero japonés volvió a salvar a su equipo.



Tres minutos más tarde, Uruguay encontró el empate. Una salida en falso del guardameta japonés dejó la pelota servida para Maxi Araújo, que definió para establecer el 1-1 y convertirse en el primer goleador de esta nueva etapa de la selección.



El complemento mostró a una Uruguay diferente. La Celeste salió con mayor intensidad y durante la primera parte del segundo tiempo consiguió disputar el partido con mayor paridad. Ese impulso se mantuvo hasta aproximadamente los 60 minutos.



A partir de entonces, el encuentro se convirtió en un ida y vuelta. Japón y Uruguay alternaron ataques y generaron oportunidades, mientras los arqueros se transformaban en protagonistas para sostener la igualdad.



Parecía que el empate estaba encaminado, pero Japón encontró el golpe en el cierre. A los 91 minutos, Kento apareció para poner nuevamente en ventaja al conjunto de los Samuráis Azules.



Uruguay se lanzó en busca del empate y dejó espacios en el fondo. En el sexto minuto de adición, Ueda aprovechó una mala salida de Mele y definió para establecer el 3-1 definitivo.



Japón sumó así su tercera victoria en los 10 enfrentamientos ante Uruguay. La Celeste tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse en su gira asiática el próximo lunes enfrentará a Corea del Sur desde las 8:00 de la mañana.





Foto: IG AUF

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